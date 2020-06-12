etomesto.ru
Регистрация   Вход
Москва Карты всех регионов Маршруты
АтласыТрехверстовка • РККА
Стрельбицкий • Топо
Карты    Архивы Новинки    Архивы Рисовать    Добавить
 
Москва     Онлайн карты    Архивы карт    Маршруты
Трехверстовка   Стрельбицкий   РККА
 Широта:     
 Долгота:     
Москва
Карты
Архив
Поиск осуществляется по географическим объектам Москвы, Московской области и России.
Карты, где есть это место
городские
планы		 подробные
карты		 обзорные
карты

ЭтоМесто.ru - старые карты России и мира онлайн.

Старые карты России онлайн
 карте 160 лет 
 1860 г.


   		     










голосовать:
  3893
точность:
поделиться:











4
Региональные подразделы России: Москва   Санкт-Петербург   Абакан  Анадырь  Архангельск  Астрахань  Барнаул  Белгород  Биробиджан  Благовещенск  Брянск  Великий Новгород  Владивосток  Владикавказ  Владимир  Волгоград  Вологда  Воронеж  Горно-Алтайск  Грозный  Екатеринбург  Иваново  Ижевск  Иркутск  Йошкар-Ола  Казань  Калининград  Калуга  Кемеровo  Киров  Кострома  Краснодар  Красноярск  Курган  Курск  Кызыл  Липецк  Магадан  Майкоп  Махачкала  Мурманск  Назрань  Нальчик  Нарьян-Мар  Нижний Новгород  Новосибирск  Омск  Оренбург  Орёл  Пенза  Пермь  Петрозаводск  Петропавловск-Камчатский  Псков  Ростов-на-Дону  Рязань  Салехард  Самара  Саранск  Саратов  Севастополь  Симферополь  Смоленск  Ставрополь  Сыктывкар  Тамбов  Тверь  Томск  Тула  Тюмень  Улан-Удэ  Ульяновск  Уфа  Хабаровск  Ханты-Мансийск  Чебоксары  Челябинск  Черкесск  Чита  Элиста  Южно-Сахалинск  Якутск  Ярославль 
Другие страны: Украина  Беларусь  Казахстан  Латвия  Литва  Эстония  Молдова  Армения  Азербайджан  Грузия 
Это Место.ru
На ЭтоМесто.ru вы можете посмотреть и сравнить старые карты онлайн и наложить их на современные. На сайте представлены старинные карты Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов России. Немного охвачена и территория Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Прибалтики и Кавказа.

Здесь вы сможете не просто подробно изучить историческое наследие Российской, Советской и иностранной картографии, но и применить полученную информацию в практических целях. Так, с помощью нашего сайта можно узнать историю вашей малой Родины или всей России на картах разных времен. Что раньше было на месте вашего дома, какие названия имели населённые пункты и улицы в древние времена, где не стоит покупать квартиру - если дом построили на бывшей свалке или погосте, где была бывшая деревня ваших предков, где стоит походить с металлоискателем в поисках клада, где поисковым отрядам искать незахороненные останки наших солдат времен Великой Отечественной Войны - на эти, и многие другие вопросы поможет ответить наш проект. Наша база поиска географических объектов содержит не только названия населенных пунктов, но и местоположение урочищ, объектов рельефа, старых названий времен СССР, места покинутых деревень.

Для экономии памяти GPS навигатора вы можете скачать с привязкой не всю карту, а только нужный вам фрагмент. Выбранный кусок любой карты, можно распечатать, сохранить в виде картинки с наложенным указателем, экспортировать в "Google Планета Земля" для просмотра в 3D, вставить в свой блог или на свой краеведческий сайт. Если вас что-то заинтересовало на плане, то можно одним кликом скачать путевую точку wpt или gpx для GPS навигатора или метку kml с координатами этого места.

Практически любую онлайн карту можно скачать себе на компьютер с нашего сервера и пользоваться вне доступа к интернету. Мы выкладываем карты как в виде обычных картинок и pdf, так и файлы для программ навигации работающих с растровыми картами: OziExplorer, OruxMaps, Androzic, Locus Map, Locus Pro, AlpineQuest, Galileo Офлайн Карты и т.д.!

Новости сайта
Ведётся модернизация25.07.20
Сайту 11 лет! Непубличные карты для постоянных посетителей.26.05.20
Исторические карты09.03.20
Планы на год15.01.20
Сайту 10 лет!26.05.19
Вопросы - ответы 
Все новости 
Трехверстовки онлайн
Интерактивный атлас:
Военно-топографическая карта Российской Империи (1846-1919 гг.).

Синхронный онлайн просмотр с современной картой, скачивание любого листа, сопоставление разных изданий листов, создание собственных и загрузка готовых файлов привязок, база точек калибровки для ГИС программ.

Листы карты по губерниям: БессарабскаяВиленскаяВитебскаяВолынскаяВоронежскаяГродненскаяЕкатеринославскаяКалужскаяКиевскаяКовенскаяКурляндскаяКурскаяЛифляндскаяМинскаяМогилевскаяНовгородскаяОрловскаяПодольскаяПолтавскаяПсковскаяСанкт-ПетербургскаяСмоленскаяСувалкскаяТаврическаяТульскаяХарьковскаяХерсонскаяЧерниговскаяЭстляндскаяОбласть Войска ДонскогоПрочие

Спецпроект от партнеров:

Трехверстка в цвете!

Каталог листов доступных для скачивания трехверстной военно-топографической карты с уже наложенной современной картой.

Весь атлас 
Маршруты и треки




Маршрут: 37.75 км.

Автор: gordei52




Маршрут: 21.61 км.

Автор: dima_poim




Маршрут: 81.21 км.

Автор: viperaberus

В этом подразделе сайта вы сможете посмотреть в режиме онлайн ваши треки с навигатора на современных и старых картах без регистрации. Система сайта выдаст подробные статистические данные для вашего трека, составит маршрутный лист, покажет места остановок, графики скоростей и профиль высот, а также много других интересных подробностей.

Зарегистрированным участникам мы предлагаем воспользоваться инструментом, с помощью которого вы сможете быстро создать страничку с презентацией вашего маршрута, чтобы поделиться им с друзьями. Трек для маршрута можно, как загрузить с навигатора, так и быстро нарисовать вручную в он-лайн редакторе. На маршруте можно расставить точки с кратким описанием и загрузить для них фотографии, видео. Свои треки вы сможете объединять в сборники по тематикам.

Все маршруты 
Старые карты. Новинки.





 1838 






 1743 






 2001 






 1923 






 1798 

Онлайн карты всех регионов 
Новинки в архиве
Показаны новые архивные карты по всем регионам.
Карта Менде Симбирской губернии с привязкой для Garmin1861
Карта Менде Рязанской губернии с привязкой для Garmin1850
Карта Менде Ярославской губернии с привязкой для Garmin1857
Австрийская карта Европейской части России 1914 года с привязкой для Garmin1914
Австрийская карта Европейской части России 1914 года с привязкой для Locus Map1914
Весь архив карт 
Карты Москвы. Новинки.





 1770 






 1797 






 1913 






 1810 






 1911 

Все старые карты Москвы и области 
Прочая информация
Наша кнопочка:



Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL  