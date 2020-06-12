|
ЭтоМесто.ru - старые карты России и мира онлайн.
Старые карты России онлайн
|
карте 160 лет
|Это Место.ru
|
На ЭтоМесто.ru вы можете посмотреть и сравнить старые карты онлайн и наложить их на современные. На сайте представлены старинные карты Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов России. Немного охвачена и территория Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Прибалтики и Кавказа.
Здесь вы сможете не просто подробно изучить историческое наследие Российской, Советской и иностранной картографии, но и применить полученную информацию в практических целях. Так, с помощью нашего сайта можно узнать историю вашей малой Родины или всей России на картах разных времен. Что раньше было на месте вашего дома, какие названия имели населённые пункты и улицы в древние времена, где не стоит покупать квартиру - если дом построили на бывшей свалке или погосте, где была бывшая деревня ваших предков, где стоит походить с металлоискателем в поисках клада, где поисковым отрядам искать незахороненные останки наших солдат времен Великой Отечественной Войны - на эти, и многие другие вопросы поможет ответить наш проект. Наша база поиска географических объектов содержит не только названия населенных пунктов, но и местоположение урочищ, объектов рельефа, старых названий времен СССР, места покинутых деревень.
Для экономии памяти GPS навигатора вы можете скачать с привязкой не всю карту, а только нужный вам фрагмент. Выбранный кусок любой карты, можно распечатать, сохранить в виде картинки с наложенным указателем, экспортировать в "Google Планета Земля" для просмотра в 3D, вставить в свой блог или на свой краеведческий сайт. Если вас что-то заинтересовало на плане, то можно одним кликом скачать путевую точку wpt или gpx для GPS навигатора или метку kml с координатами этого места.
Практически любую онлайн карту можно скачать себе на компьютер с нашего сервера и пользоваться вне доступа к интернету. Мы выкладываем карты как в виде обычных картинок и pdf, так и файлы для программ навигации работающих с растровыми картами: OziExplorer, OruxMaps, Androzic, Locus Map, Locus Pro, AlpineQuest, Galileo Офлайн Карты и т.д.!
|Новости сайта
|Ведётся модернизация
|25.07.20
|Сайту 11 лет! Непубличные карты для постоянных посетителей.
|26.05.20
|Исторические карты
|09.03.20
|Планы на год
|15.01.20
|Сайту 10 лет!
|26.05.19
|Вопросы - ответы
|Все новости
Военно-топографическая карта Российской Империи
Синхронный онлайн просмотр с современной картой, скачивание любого листа, сопоставление разных изданий листов, создание собственных и загрузка готовых файлов привязок, база точек калибровки для ГИС программ.
Листы карты по губерниям: Бессарабская • Виленская • Витебская • Волынская • Воронежская • Гродненская • Екатеринославская • Калужская • Киевская • Ковенская • Курляндская • Курская • Лифляндская • Минская • Могилевская • Новгородская • Орловская • Подольская • Полтавская • Псковская • Санкт-Петербургская • Смоленская • Сувалкская • Таврическая • Тульская • Харьковская • Херсонская • Черниговская • Эстляндская • Область Войска Донского • Прочие
Трехверстка в цвете!
Каталог листов доступных для скачивания трехверстной военно-топографической карты с уже наложенной современной картой.
|Весь атлас
|Маршруты и треки
Маршрут: 37.75 км.
Автор: gordei52
Маршрут: 21.61 км.
Автор: dima_poim
Маршрут: 81.21 км.
Автор: viperaberus
|
В этом подразделе сайта вы сможете посмотреть в режиме онлайн ваши треки с навигатора на современных и старых картах без регистрации. Система сайта выдаст подробные статистические данные для вашего трека, составит маршрутный лист, покажет места остановок, графики скоростей и профиль высот, а также много других интересных подробностей.
Зарегистрированным участникам мы предлагаем воспользоваться инструментом, с помощью которого вы сможете быстро создать страничку с презентацией вашего маршрута, чтобы поделиться им с друзьями. Трек для маршрута можно, как загрузить с навигатора, так и быстро нарисовать вручную в он-лайн редакторе. На маршруте можно расставить точки с кратким описанием и загрузить для них фотографии, видео. Свои треки вы сможете объединять в сборники по тематикам.
|Все маршруты
|Старые карты. Новинки.
1838
1743
2001
1923
1798
|Онлайн карты всех регионов
|Карты Москвы. Новинки.
1770
1797
1913
1810
1911
|Все старые карты Москвы и области
|Прочая информация
|