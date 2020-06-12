ЭтоМесто.ru - старые карты России и мира онлайн.

На ЭтоМесто.ru вы можете посмотреть и сравнить старые карты онлайн и наложить их на современные. На сайте представлены старинные карты Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов России. Немного охвачена и территория Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Прибалтики и Кавказа. Здесь вы сможете не просто подробно изучить историческое наследие Российской, Советской и иностранной картографии, но и применить полученную информацию в практических целях. Так, с помощью нашего сайта можно узнать историю вашей малой Родины или всей России на картах разных времен. Что раньше было на месте вашего дома, какие названия имели населённые пункты и улицы в древние времена, где не стоит покупать квартиру - если дом построили на бывшей свалке или погосте, где была бывшая деревня ваших предков, где стоит походить с металлоискателем в поисках клада, где поисковым отрядам искать незахороненные останки наших солдат времен Великой Отечественной Войны - на эти, и многие другие вопросы поможет ответить наш проект. Наша база поиска географических объектов содержит не только названия населенных пунктов, но и местоположение урочищ, объектов рельефа, старых названий времен СССР, места покинутых деревень. Для экономии памяти GPS навигатора вы можете скачать с привязкой не всю карту, а только нужный вам фрагмент. Выбранный кусок любой карты, можно распечатать, сохранить в виде картинки с наложенным указателем, экспортировать в "Google Планета Земля" для просмотра в 3D, вставить в свой блог или на свой краеведческий сайт. Если вас что-то заинтересовало на плане, то можно одним кликом скачать путевую точку wpt или gpx для GPS навигатора или метку kml с координатами этого места. Практически любую онлайн карту можно скачать себе на компьютер с нашего сервера и пользоваться вне доступа к интернету. Мы выкладываем карты как в виде обычных картинок и pdf, так и файлы для программ навигации работающих с растровыми картами: OziExplorer, OruxMaps, Androzic, Locus Map, Locus Pro, AlpineQuest, Galileo Офлайн Карты и т.д.!